Фармкомпания бесплатно передаст Беларуси эксперементальное лекарство для борьбы с COVID-19

Международная фармацевтическая компания бесплатно передаст Беларуси гидроксихлорохин – лекарство, которое экспериментально используют в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Белорусские врачи применяют препараты на основе гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19.

«Сегодня компания «Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», в ответ на запрос от министерства здравоохранения Республики Беларусь объявила о безвозмездной передаче препарата гидроксихлорохин для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 в Беларуси», – рассказали в компании.

Распределять препарат по больницам будут органы здравоохранения, сообщает Sputnik.

Как поясняют в фармкомпании, цель помощи – предоставить белорусским пациентам доступ к потенциально эффективному лечению COVID-19. Количество доз, передаваемых Беларуси, не уточняется.

Препарат должен поступить в Беларуси уже до конца апреля со склада компании в Словении.

Ранее данная группа компаний оказала поддержку Республиканскому центру организации медицинского реагирования на сумму более 92 тысяч евро для приобретения организациям здравоохранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, средств индивидуальной защиты и средств для дезинфекции.

В целом бесплатно в разные страны будет передано 130 миллионов доз гидроксихлорохина.

Лекарство от коронавируса?

Препараты на основе гидроксихлорохина нельзя назвать лекарством от коронавирусной инфекции в полном смысле этого слова: сегодня в ряде стран их применяют экспериментально.

«Несмотря на то, что в настоящее время нет специфического лечения для COVID-19, гидроксихлорохин показал многообещающие результаты в ранних исследованиях in vitro, и в настоящее время он используется для лечения пациентов с COVID-19, в том числе в Беларуси в соответствии с национальным протоколом лечения», – рассказали в компании.

На данный момент окончательных результатов исследований на предмет использования гидроксихлорохина нет. Результаты противоречивы: многие ученые утверждают, что подобное лечение эффективно, однако часть исследователей сомневается в этом.

Так или иначе, этиотропного лечения COVID-19 в мире пока не найдено. Помимо гидроксихлорохина, широко используется для пациентов с коронавирусом и иммунная плазма уже переболевших. Практикуют этот подход и в Беларуси.

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