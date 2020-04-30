Центр культуры «Витебск» организует мини-фестиваль в соцсети

Instagram-аккаунт Центра культуры «Витебск» 29 апреля перевоплотится в импровизированную сцену. Автор-исполнитель, друг фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад», автор книг Михаил Рубин приглашает на мини-фестиваль «Rubin-Фэст», сообщили в ЦК «Витебск», пишет БелТА.

«Rubin-Фэст» проводится в пятый раз, но впервые в онлайн-формате. «Мы трансформируем предпоследний апрельский день в день камерной музыки. Конечно, приятнее сидеть в концертном зале и вкушать исполнение артиста де-факто. Но мы обещаем, что разницу вы не почувствуете», — отметили организаторы.

Центр культуры «Витебск» в нынешней эпидситуации, когда не проводятся массовые культурные мероприятия, остается на связи с жителями города. Сотрудники центра проводят виртуальные выставки, онлайн-концерты, в прямом эфире Instagram читают сказки. Воспитанники творческих объединений учатся через интернет.

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