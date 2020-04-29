37-летний житель Витебска попал в аварию на мотоцикле

Авария произошла 28 апреля около 9 часов утра на 1 км автодороги Р-49 «Дымовщина от Р-20 — Шапуры до М-8» Витебского района.

37-летний житель Витебска, управляя мотоциклом «Honda CBR 600», на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на отбойное ограждение. В результате ДТП мотоциклист с телесными повреждениями доставлен в витебскую областную клиническую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта реально оценивать собственные возможности и не пренебрегать требованиями безопасности.

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