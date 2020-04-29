Ясинский о коронавирусе: «Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища»

Главный тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

«Людей, которые болеют бессимптомно или с легкими симптомами намного больше. Они находятся среди нас. Рано нам накрываться простынкой и ползти в сторону кладбища. Надо жить», – сказал Ясинский в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 13 181 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточно устанавливается новый рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19.

Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения.

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