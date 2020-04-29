Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок

В Гродно заработал супербыстрый станок из КНР для производства масок, сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, передает БелТА.

«Было поручение Президента — оперативно наладить выпуск масок отечественного производства. Китайская сторона — спасибо им огромное — проявила дружественный жест, очень оперативно поставила этот станок. Он уже три дня работает, условно говоря, «печатает» (т.е. очень быстро производит) более 30 тыс. масок в сутки, скоро добьются выпуска до 60 тыс. масок«, — сказал Борис Андросюк.

Маски печатаются из нетканого материала — спанбела. В ближайшее время поступит особо фильтрующий материал, который задействуют в производстве.

По словам замминистра, такое оборудование — это значительное подспорье, поскольку станок может напечатать до 60 тыс. изделий, а, условно, одна швея за это время сделает 100 масок. «Т.е. это совершенно другие объемы производства и, соответственно, обеспечения нашей страны средствами защиты», — подчеркнул он.

Борис Андросюк обратил внимание, что на сегодня в системе «Белфармации» и «Белмедтехники» есть более 4,5 млн масок. И около 1,5-2 млн масок отшивается ежедневно. «Ажиотаж, конечно, спал. Если раньше продавалось по 100-300 тыс. масок, то сейчас продажи снизились до 70-80 тыс. Население уже спокойно к этому относится», — констатировал он.

Китай и Беларусь объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Беларусь после вспышки COVID-19 доставила гуманитарную помощь КНР. Китай также направлял в Минск партии медицинских грузов. Так, в первой партии было свыше 2 тыс. тестов на коронавирус, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Второй самолет из Китая доставил в Минск более 30 т груза. Он также включал помощь, предоставленную провинциями и городами Китайской Народной Республики, которые установили побратимские отношения с регионами Беларуси. Это провинции Ганьсу, Хубэй, Хэнань, Хунань, Гуандун, Шаньдун, Цзянсу, а также города Чунцин, Тяньцзинь, Шанхай и Шишоу. Еще один самолет с медицинским грузом прибыл в Минск на прошлой неделе.

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