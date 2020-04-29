В Беларуси отменили месячные лимиты на посылки из-за рубежа

В Беларуси изменен порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Соответствующий указ №146 Александр Лукашенко подписал 24 апреля. Указ вступает в силу с 1 мая.

Документ упразднение месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 килограмма в совокупности.

Действие разовых норм по-прежнему будет действовать: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.

Указом отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

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