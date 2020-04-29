Представители депутатского корпуса передали Витебскому областному роддому средства индивидуальной защиты

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь поддержали витебских врачей, которые сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом.

Представители депутатского корпуса от Витебской области Виктор Николайкин, Ирина Полякова, Татьяна Автухова и Светлана Горваль передали областному клиническому родильному дому средства индивидуальной защиты: 57 комбинезонов, более 100 защитных щитков, бахилы.

Как отметил председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству, член Совета Палаты представителей Виктор Николайкин, в акции приняли участие все депутаты, избранные в Палату представителей от Витебской области. На эти цели они перечислили часть своей заработной платы, сообщают «Витьбичи».

— Совместно с коллегами приняли решение, что помощь должна быть оказана именно учреждению областного подчинения, — отметил Виктор Павлович. — ОАО «Труд-Витебск» изготовило защитные комбинезоны. Кроме этого коллектив предприятие в едином добром порыве передал медицинским работникам еще и бахилы. Также к акции присоединился наш коллега, депутат Палаты Представителей Тенгиз Думбадзе. Он передал родильному дому защитные щитки. Конечно, мы знаем о том, что в учреждениях здравоохранения всего хватает, однако считаем, запас беды не чинит, пусть наша помощь пока будет в резерве и ей воспользуются в нужный час. Этой акцией мы от лица всего депутатского корпуса говорим спасибо нашим врачам, всем медицинским работникам области, страны. Они действительно герои. Уверен, что люди не забудут их самоотверженный труд. А вместе мы победим любую беду!

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