Указ о поддержке экономики носит ритуальный характер — Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей

Бизнес-сообщество Беларуси разочаровано указом № 143 «О поддержке экономики», считает его декоративным и спорным по эффективности, заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

«Указ принят, но с опозданием, очень спорный по эффективности, носит декоративный или ритуальный характер и перестанет быть актуальным уже через месяц«, — считает Швец. Его слова приводятся в сообщении РСПП.

Швец обратил внимание, что указ принят 24 апреля, через несколько дней после даты уплаты квартальных налогов, а от предложений бизнес-союзов там осталась ничтожная часть. «Если бы документ вышел в марте, под отсрочку попали бы налоги за первый квартал, и эти средства многим позволили бы продержаться и сохранить коллективы», — заметил глава РСПП.

«Из того, на что мы обращали внимание наших коллег из правительства как на самое важное для выживания бизнеса, мы видим лишь часть по аренде. Да, до 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года. Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года. Мы исходили из того, что спрос возможно лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления«, — констатировал Швец.

«Поэтому для компаний, у которых весь период отсрочки отсутствовала выручка, будет непосильно платить возобновившиеся штатные платежи и погашать полугодовые отложенные», — полагает глава РСПП.

«По налогам и того скуднее — речь в указе лишь о налогах, уплачиваемых в местные бюджеты во втором-третьем кварталах. Предполагается рассрочка до конца года по решению местных властей. Земельный налог и налог на недвижимость тоже на откупе исполкомов», — продолжил он.

При этом бизнес-сообщество особо настораживает, что меры эти не обязательные, а рекомендательные, «и местные власти сами решают что, кому и сколько, а главное — когда». «Пока будет разработан механизм и критерии предоставления льгот, рассмотрены заявки, приняты решения, как бы не закончился и второй квартал», — заметил Швец.

«Вот и получается, что весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода», — подчеркнул он.

При этом Швец обратил внимание, что «если по поддержке ясности никакой, то карательные меры прописаны четко». Так, указ дает министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву полномочия назначать внеплановые проверки и в случае нарушений приостанавливать работу торгового объекта, кафе или ресторана на срок до 90 дней, сообщает «Интерфакс».

Швец отмечает, что в список отраслей, особо пострадавших от пандемии, не попадают многие компании, входящие в РСПП, соответственно, на них даже эти меры не распространяются, и они не являются частью поддерживаемой экономики.

В целом, констатировал Швец, «кризис ничего не изменил в нашем порядке вещей». «Проблема расслоения государственного и частного бизнеса еще больше усугубилась. У нас как была экономика государственных компаний отдельно от экономики частного бизнеса, так и осталась. Они всегда были противопоставлены и развивались в разных условиях», — заметил глава РСПП.

«Есть свои предприятия, за которые отвечают вертикальщики и за которые будет ругать президент — госкомпании со спорной эффективностью. А для своих ничего из наших общих бюджетных денег не жалко. Я подчеркиваю — это наши общие, бюджетные, налоговые деньги! И стоило бы как минимум посоветоваться (или хотя бы сделать вид), на что их направлять», — заявил Швец.

По его мнению, эффект от данного документа один — «уничтоженное доверие частного сектора к действиям государства».

«Но небольшая надежда в душах все же теплится, что если не помогут, то хоть не толкнут в спину. Хотя бы в расчете на то, что нашему правительству покажется важным работать на имидж государства, адекватно реагирующего на кризис, подавая тем самым сигнал инвесторам, которые ох как будут нужны нам в ближайшем будущем», — резюмировал Швец.

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