Запрет на посещение лесов действует в Верхнедвинском районе

Запрет на посещение лесов действует в 84 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БелТА.

В Витебской области ограничения на посещение лесов введены только в Верхнедвинском районе.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пожарной опасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ — Br27).

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