Белорусские депутаты готовят к ратификации соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

Постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам готовит к рассмотрению проект закона «О ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — участниц Евразийского экономического союза». Об этом сообщила председатель профильной комиссии Людмила Кананович, передает БелТА.

Положения соглашения распространяются на самих трудящихся и членов их семей и применяются в Беларуси в отношении трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, кроме пенсий военнослужащих, приравненных к ним лиц, членов их семей и государственных служащих), по инвалидности, по случаю потери кормильца. «Назначенная пенсия может выплачиваться по выбору трудящегося — на территории его проживания или государства-члена, назначившего пенсию», — сказала Людмила Кананович.

Она обратила внимание на одну особенность — каждое государство будет назначать и исчислять размер пенсии за периоды работы с уплатой страховых взносов, сформированные на его территории, после вступления в силу соглашения. «При исчислении размера пенсии за стаж, приобретенный до этого, будут применяться нормы соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и договора между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года», — пояснила парламентарий.

Соглашение содержит принцип равенства трудящихся, при котором пенсионные права формируются и реализуются на условиях, предусмотренных для граждан государства трудоустройства. Предусматривается суммирование стажа, полученного в других странах ЕАЭС в случае, если того, что приобретен на территории одной из них, недостаточно для возникновения права на пенсию.

Людмила Кананович, отметила, что в условиях трудовой миграции реализация права на пенсионное обеспечение возможна путем заключения и ратификации международных договоров. Эта работа имеет перманентный характер. Так, только за последние два года международные договоры в области социального (пенсионного) обеспечения ратифицированы с Чехией, Эстонией, Польшей и Молдовой. В основу этих договоров, включая соглашение ЕАЭС, заложен пропорциональный принцип. То есть каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж с уплатой страховых взносов, приобретенный на его территории.

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