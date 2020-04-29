Киберпреступники используют новые схемы мошенничества в условиях пандемии COVID-19

Активизировались киберпреступники, которые наживаются на ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В прошлом году зарегистрировано свыше 1 тыс. преступлений в сфере высоких технологий, что почти на 50% превышает показатель 2018-го. Растет число подобных уголовно наказуемых деяний и сегодня.

— За три месяца 2020-го совершено около 280 преступлений, что на четверть больше, чем за аналогичный период минувшего года, — сказал старший оперуполномоченный управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Олег Сапронов. — Мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, завладевают паролями от их пластиковых карт или онлайн-банкингов. Люди не соблюдают простейших правил обращения с финансами в сети, поэтому злоумышленникам не составляет труда получить нужную информацию. Стратегии выманивания денег в интернете постоянно совершенствуются и изменяются. Сейчас киберпреступники во всем мире активизировались. Пользуясь сложной эпидемиологической ситуацией, они выуживают средства на благотворительные цели, покупку лекарств и масок, разработку вакцин. В Беларуси это пока не распространено, но мы просим граждан быть внимательными, чтобы не попасться в сети обманщиков.

Большинство уголовно наказуемых деяний — фишинг, или выуживание. Проводятся массовые рассылки электронных писем от имени популярных брендов, личных сообщений внутри различных сервисов и в социальных сетях. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего. После того как пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить его ввести на поддельной странице свои логин и пароль, чтобы получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. Еще один способ обмана — вишинг, или телефонное мошенничество. К примеру, банковские учреждения предоставляют услуги онлайн-консультирования. Их специалист готов в кратчайшие сроки ответить на вопросы клиентов. Злоумышленники тут как тут: используя новейшие технологии, копируют номер колл-центра и от имени банковских работников пытаются получить доступ к необходимой для несанкционированного доступа информации. Не так давно на крючок попался полочанин. Ему позвонили от имени службы безопасности банка и сообщили о странных действиях с его карточкой, на которой он хранил крупную сумму для покупки авто. В итоге, следуя указаниям «специалиста», мужчина лишился накоплений. Чуть ранее, маскируясь под представителей «Беларусбанка», преступники старались похитить средства с пенсионных карт пожилых людей, пишут «Витебские вести».

— Чтобы оградить себя от преступных посигательств, не кликайте по гиперссылкам, присланным неизвестным отправителем. Если все-таки нажали, то в случае зависания или другой странной активности компьютера немедленно отключайте его от сети. Когда у вас просит деньги друг в соцсетях, попросите его связаться с вами по мобильному телефону или уточнить, например, какая марка вашей машины или кличка домашнего питомца, чтобы убедиться, что вы общаетесь не с мошенником. При продаже товара онлайн помните, что для совершения платежа покупателю достаточно знать номер карты продавца. Ни в коем случае не сообщайте ему код CVC, находящийся на обратной стороне пластика. Совершая покупки в интернет-магазинах, не поленитесь проверить адрес ресурса, на который зашли. Злоумышленники делают похожие по дизайну сайты, — отметил Олег Вячеславович. — В период пандемии не будьте беспечны, желая оказать помощь благотворительным фондам или медучреждениям. В частности, навряд ли кто-то из них будет просить перечислить средства на биткоин-кошелек или использовать массовую электронную рассылку.

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