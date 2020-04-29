В Орше непотушенная сигарета привела к пожару в многоэтажке и смерти

Ночью 28 апреля в Орше загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Мира. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

50-летний хозяин на момент возгорания находился внутри помещения. Спасатели обнаружили его на полу в бессознательном состоянии, вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины, сообщили в МЧС.

Огонь уничтожил в жилище шкаф, закоптил стены и потолок. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного курения.

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