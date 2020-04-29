В Беларуси с 1 мая повышаются детские пособия

В Беларуси с 1 мая вырастет размер детских пособий. Увеличатся и некоторые другие соцвыплаты. Это связано с увеличением бюджета прожиточного минимума, сообщает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Бюджет прожиточного минимума увеличился с 1 мая 2,9%. Примерно на столько же вырастут и пособия семьям с детьми.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит 2467,8 рубля, при рождении второго и последующих детей — 3454,92 рубля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере 246,78 рубля, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере 123,39 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида — 172,75 рубля, на других детей в семье — 123,39 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 246,78 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и 296,14 рубля (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет), ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 172,75 рубля.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 июля.

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