В Беларуси ежесуточно устанавливается рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 973 человек за сутки, 13181 заболевших

В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19, сообщает Минздрав. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки.
Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента (плюс 5 пациентов со вчерашнего дня).
За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки. За сутки с 27 по 28 апреля прирост был 919 случаев, что было предыдущим рекордом. Всплеск заболеваемости происходит по всей стране.
Согласно данным официальной статистики, в некоторых районах наблюдается катастрофическая ситуация с заболевамостью. Так, в Бешекновичском районе Витебской области прирост случаев заражения COVID-19 составил 757% за неделю.
Всемирная организация здравоохранения в который раз выразила озабоченность ситуацией с коронавирусом в Беларуси.
Спецпосланник ООН в Беларуси выступила с видеообращением к белорусам, в котором отметила что в стране происходит «рост в геометрической прогрессии» и призвала правительство ввести карантин.
Самыми сложными регионами остаются Минск и Витебская область. По свежим данным, в больницах города Витебска не хватает тестов на COVID-19 и мест для больных.
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