В Новополоцке пенсионерка принесла в банк фальшивые доллары

Жительница Новополоцка пыталась обменять в банке поддельные доллары, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, передает БелТА.

О том, что две купюры по $100 являются фальшивкой, женщина 1961 года рождения не знала. Она рассказала, что получила деньги в качестве оплаты за проживание от квартирантов. Те же сообщили правоохранителям, что купили валюту в банке сразу после сдачи от предыдущего клиента. Сейчас выясняется вся цепочка происхождения фальшивок.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК. Фальшивые денежные купюры, изготовленные путем цветной капельно-струйной печати, изъяты.

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