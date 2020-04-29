В Витебском районе сгорело 100 т соломы

Скирда соломы в 100 т сгорела во время пожара в Витебском районе, сообщили БелТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании около деревни Субочи поступило 28 апреля в 20.58. Причина пожара устанавливается.

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