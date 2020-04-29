В Беларуси впервые скончался православный священник с коронавирусом

Священник Свято-Петропавловского собора Минска Геннадий Бутько умер в среду утром на 57-м году жизни от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщает сайт Белорусской православной церкви.

Отец Геннадий в 2003 году был рукоположен митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в диаконский, а затем в священнический сан. Он служил в одном из главных соборов Минска. У него осталось четверо детей.

Первая информация о болезни Геннадия Будько появилась в Facebook, на странице общественной активистки Натальи Василевич. Она объявила о поиске донора имунной плазмы крови, переболевшего коронавирусом пациента. По ее словам, отец Геннадий болел COVID-19 и с 14 апреля находился в минской больнице №6 в искусственной коме на аппарате ИВЛ. В комментариях к своему посту Наталья сообщила, что найти донора плазмы священнике не успели.

Неделю назад стало известно, что три священника Свято-Петропавловского собора были госпитализированы с пневмонией.

По состоянию на 28 апреля количество инфицированных коронавирусом в Беларуси составило 12 208, число умерших — 79 человек.

В некоторых больницах страны не хватает тестов на COVID-19, мест для больных.

Согласно данным официальной статистики, в некоторых районах наблюдается катастрофическая ситуация с заболевамостью. Так, в Бешекновичском районе Витебской области прирост случаев заражения COVID-19 составил 757 % за неделю.

Всемирная организация здравоохранения в который раз выразила озабоченность ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

Специальный посланник ООН в Беларуси выступила с видеообращением к белорусам, в котором отметила что в стране происходит «рост в геометрической прогрессии» и призвала правительство ввести карантин.

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