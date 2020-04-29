«Беларусбанк» изменил порядок погашения кредитов, которые были предоставлены через системы «интернет-банкинг».
Теперь предусмотрены возможности:
- погашения кредита и (или) процентов за пользование кредитом ежемесячно в любое число календарного месяца не позднее последнего дня месяца;
- погашения кредита и (или) процентов за пользование кредитом без использования текущего счета «Безналичный кредит» путем внесения наличных денежных средств в кассу банка, в безналичном порядке, в том числе с использованием систем Интернет-банкинг, М-банкинг, через инфокиоски.
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