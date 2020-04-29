Первая жертва «короны» в Городке? Умер 58-летний мужчина

Александр Булаев, работавший на Городокском предприятии котельных и тепловых сетей, отметил свой 58-й день рождения в витебской больнице. Утром 28 апреля мужчина скончался, сообщает Haradok.info.
Булаеву диагностировали пневмонию, сначала положили в больницу в Городке. Но состояние ухудшалось, и мужчину перевезли в Витебск. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что жена Булаева работает медсестрой. У нее первый тест на коронавирус был позитивный, результата второго пока нет.
Александру тоже сделали тест, теперь ждут его результата.
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