Витебские реанимации забиты, нет тестов на COVID-19 — видео из больницы

В Беларуси 12 208 зараженных, из которых умерло 79 человек. В больницах города Витебска не хватает тестов на COVID-19, мест для больных и инфекционистов.

Согласно данным официальной статистики, в некоторых районах наблюдается катастрофическая ситуация с заболевамостью. Так, в Бешекновичском районе Витебской области прирост случаев заражения COVID-19 составил 757% за неделю.

Всемирная организация здравоохранения в который раз выразила озабоченность ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

Спецпосланник ООН в Беларуси выступила с видеообращением к белорусам, в котором отметила что в стране происходит «рост в геометрической прогрессии» и призвала правительство ввести карантин.

В сети появился откровенный разговор мужчины, родственник которого лечится в больнице, с его лечащим врачом. Из их разговора становится понятна печальная ситуация, которая образовалась в областном центре Беларуси.

Врач рассказал, что во всем городе очень много больных пневмонией, среди которых также множество зараженных коронавирусом. При этом врачам уже некуда определять зараженных COVID-19 людей. Подтвержденных больных определили в хирургическое и неврологическое отделение.

Врач также пожаловался на то, что в больнице не хватает тестов на коронавирус, поэтому многие пациенты неделями ждут на подтверждение диагноза. Кроме того, в больницах наблюдается также нехватка профильных врачей, поэтому лечить больных с пневмонией и подозрением на COVID-19 приходится даже врачам-проктологам.

«Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс», — отметил медик.

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