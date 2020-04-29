В Лиозненском районе горел дом: погиб его хозяин

27 апреля в 23-13 в службу спасения поступило сообщение о пожаре дома в деревне Поленовка Лиозненского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома. В доме на момент возникновения пожара находился его хозяин, 1981 года рождения.

Работниками МЧС в ходе тушения пожара в жилой комнате, на диване, обнаружен труп хозяина жилища.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество, сообщили в МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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