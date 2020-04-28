«Рост в геометрической прогрессии». ООН призывает Беларусь срочно ввести карантин

Оставайтесь дома, чтобы остановить распространение COVID-19, это поможет медицинским сотрудникам и всем нам справиться с кризисом. Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий 28 апреля обратилась к белорусам.



— Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей, — говорит представитель ООН.

Иоанна Казана-Вишневецкий отмечает, что 26 апреля Минздрав сообщил о более чем 10 тысячах случаев заражения COVID-19 в Беларуси, в то время как месяц назад, 26 марта, было всего 86 случаев: «Это количество растет в геометрической прогрессии», сообщает TUT.by.

По ее мнению, помимо уже принятых мер, настало время для «незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования». Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий.

— Кроме этого, ВОЗ рекомендует внедрить возможность дистанционной работы и дистанционного обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. ВОЗ призывает сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи, — говорится в обращении.

В ООН обращают внимание, что меры, направленные на физическое дистанцирование, могут помочь предотвратить и замедлить распространение вируса, медучреждения могут использовать это время, чтобы подготовить ресурсы.

— Для всех нас картина ясна — COVID-19, как безжалостный убийца, атакует страны и людей. Вирус может быть смертельным, даже если вы молоды и сильны. К сожалению, бывает и так, что вы не знаете, есть ли у вас вирус, но можете быть его носителем и распространителем. Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более тяжелого, чем потерять членов семьи, друзей, коллег или своих сограждан, — отмечает представитель ООН.

Казана-Вишневецкий просит оставаться дома, чтобы остановить COVID-19: «Это поможет медикам, предприятиям и сотрудникам экстренных служб выполнять свою работу и справляться с кризисом».

По данным на 28 апреля, в Беларуси коронавирус обнаружили у 12 208 человек, прирост за сутки составил 919 человек. С начала вспышки умерли 79 человек, выздоровели и выписаны 1993 пациента.

Напомним, две недели назад в Беларусь приезжала миссия ВОЗ, чтобы оценить, как страна борется с коронавирусом. После визита ВОЗ опубликовала список рекомендаций: отложить все массовые мероприятия (спортивные, религиозные, культурные), а также перевести школы и университеты на дистанционное обучение.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока в этом нет необходимости.





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