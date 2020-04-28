В Сенно автомобиль сбил 59-летний велосипедиста

Авария произошла 27 апреля около 16 часов дня вблизи дома 48 по улице Мичурино в Сенно.

32-летний житель Витебска, управляя автомобилем Peugeot 407, совершил наезд на велосипедиста 1961 года рождения.

В результате ДТП 59-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Сенненскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте о том, что от вашей дисциплины и строгого выполнения ПДД зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

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