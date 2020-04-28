Взрывной рост заболеваемости COVID-19 на Глубоччине — прирост 757% за неделю

Как сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района, на 28 апреля 2020 года выявлено 53 заражённых коронавирусом человека.

Количество больных пневмонией, отягощённой коронавирусом – 6 человек. Три человека направлены на лечение в Витебск, сообщает «Веснік Глыбоччыны».

На 26 апреля 2020 года в Глубокском районе официально зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района.

Еще 22 апреля мы сообщали, что в Глубокском районе 7 человек проходили лечение от COVID-19. Таки образом, всего за несколько дней количество пациентов возросло более чем в 3 раза.

Всего за неделю количество заболевших коронавирусом увеличилось 7 до 53. Рост заболеваемости COVID-19 за неделю составил 757,14%.

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