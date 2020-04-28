Еврокомиссия передумала давать Беларуси 60 млн евро. Больше всех получит Украина

Несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Европа подставит Беларуси плечо в виде финансовой поддержки. Позднее стало известно, что на борьбу с эпидемией COVID-19 Минску будет выделено 60 миллионов евро.

Но даже эту сравнительно небольшую помощь Беларусь не получит.

22 апреля Еврокомиссия приняла решение о пакете макрофинансовой помощи для борьбы с финансовым кризисом, вызванном пандемией коронавируса, размером в 3 миллиарда евро. Странами-получателями будут 10 государств-соседей Еврозоны, сообщает АФН со ссылкой на DW.

Львиную долю всех денег получит Украина — 1,2 млрд. евро, дальше следуют Иордания — 600 млн., Тунис — 600 млн., Босния и Герцеговина — 240 млн., Албания — 180 млн., Северная Македония — 160 млн., Грузия — 150 млн., Молдавия — 100 млн., Косово — 100 млн. и Черногория — 60 млн. евро.

Беларуси исключена из списка получателей помощи.

Следует отметить, что изначально Еврокомиссия планировала выделить Украине 190 млн евро. В итоговое решение вписали сумму 1,2 млрд. евро. Таким образом, сумма которая могла быть выделена Беларуси была перераспределена в пользу Украины.

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровски, комментируя решение, заявил, что эти антикризисные программы макрофинансовой помощи должны помочь странам-соседям обеспечить экономическую стабильность и защитить людей и компании во время кризиса.

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