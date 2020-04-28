В Бешенковичском районе количество случаев COVID-19 выросло на 36% за двое суток

За последние двое суток в Бешенковичском районе выявили 11 новых случаев COVID-19, такая информация размещена на сайте райисполкома. Пневмонии диагностированы у 62 человек, среди них 9 пациентов с коронавирусной инфекций.

Вчера «Витебский Курьер» писал о том, что ситуация с распространением коронавируса вызывает вопросы. Согласно официальной статистике, в Бешенковичах несколько дней не регистрировались новые случаи COVID-19. Начиная с 22 апреля данные о количестве зарегистрированных случаев коронавируса обновлялись практические ежедневно, но число заболевших указывалось одинаковое, в заболевших числилось 30 человек. То есть прироста новых случаев как-будто не было. В связи с этим мы выразили сомнение в том, что данные правдивы.

Мы писали, что «Бешенковичи, ставшие печально известными на всю страну в связи со вспышкой коронавириуса, кажется, полностью справились с эпидемией. Не было спада заболеваемости, как это всегда происходит при эпидемиях. Всегда эпидемии проходят 4 стадии: рост, «плато», спад, прекращение эпидемии.

В Бешенковичах все по-другому, здесь всего 2 стадии: рост, прекращение.

То есть нет «плато», когда ежесуточно заболевает примерно одинаковое количество людей, прирост стабилен. В Бешенковичах никто не заболел за 4 для плюс 2 выходных (выходные учитывать не будем, могли ведь не обновлять информацию на сайте). Но за 4 будних дня не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19…

Мы считаем, что это полная победа. В ВОЗ должны заинтересоваться методиками моментального прекращения эпидемии».

Как вдруг 27 апреля заболевших стало 41 человек. Таким образом, рост составил 36%.

Есть сомнения, что за двое суток, с 25 по 27 апреля, заболеваемость увеличилась на 36% с 30 до 41 человека.

Непонятно зачем вся эта эпопея с фейковыми цифрами, ведь население итак знает всю картину, всю правду о масштабах бедствия. Врать бессмысленно.

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