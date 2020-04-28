В Беларуси снова рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 919 человек за сутки, 12208 заболевших

В Беларуси зарегистрировано 12208 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,5% от количества проведенных тестов. Всего было проведено более 161 тыс тестов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минздрава.

За минувшие сутки прирост пациентов с коронавирусом составил 919 человек — абсолютный рекорд. Предыдущий рекорд составлял 873 человека.

В Беларуси на 28 апреля выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 79 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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