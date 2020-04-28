В Беларуси российский режиссер представит премьеру спектакля о Марке Шагале

Чтобы святая любовь к красоте волшебной кисти Марка Шагала и его музы Беллы возродилась на сцене популярного белорусского театра имени Янки Купалы, оказалось достаточным соединить эту сценическую площадку с творческой фантазией российского режиссера-хореографа Сергея Землянского.

И хотя предстоящая в мае премьера пластического спектакля «En souvenir de Шагал» станет для сорокалетнего постановщика дебютом на белорусской сцене, театральные критики уже утверждают, что Сергей Землянский и театр как нельзя кстати нашли друг друга.

Синтез разных жанров, убежден Землянский, всегда был хорошей тенденцией. Здорово, что в последнее время театры активно экспериментируют, ставят пластические спектакли, разрабатывают новые жанры. Хорошо, когда у зрителя есть выбор, а у артиста — возможность развития в профессии, шанс научиться чему-то новому.

Российский режиссер долгие годы погружался в шагаловскую тему, изучал его творчество и автобиографические источники. И на родине создателя художественного авангарда он представит, судя по всему, «вольную интерпретацию жизни и творчества художника», пишет rg.ru.

«Это творчество на тему любви, детства и взросления, становления как личности, на тему жизни и смерти. Каждый отыщет в этой работе то, что важно именно ему на сегодняшний день», — считает Землянский. «Я восхищаюсь Шагалом, его творчеством, фантасмагорией в его работах, безграничным полетом фантазии. Все это моя команда постарались передать в постановке», — сказал он. При этом ему хотелось учесть и биографические моменты из жизни художника, важные мировые события того времени. Поэтому в спектакле напоминают и о знаменитом пожаре в Витебске, во время которого родился Марк Шагал. А кроме того — революция, зарождение нацизма в Европе, Вторая мировая война. «Все эти этапы мы попытались визуализировать с помощью приемов пластического театра», — приоткрыл свой замысел постановщик.

И надо признаться, комментируют местные критики, что каждый раз, когда вслед за маэстро всматриваешься в полет над провинциальным Витебском Шагала и его музы Беллы, становишься свидетелем свободного парения над землей, которое сопровождает всех влюбленных. Да и свою любовь один из самых грандиозных мастеров кисти сохранил в своем сердце навсегда, продолжая писать портреты Беллы, которых сохранилось около ста, даже после ее трагической кончины.

«Все можно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово Любовь. В нем настоящее искусство: вот все мое мастерство и вся моя религия», — признавался увлеченный гений авангардного искусства.

Роль Марка Шагала, пояснили агентству в театре, будут исполнять двое актеров — Павел Харланчук-Южаков и Иван Кушнерук, а роль Беллы — актрисы Марта Голубева и Виктория Чавлытько.

Кстати, костюмы и сценографию к спектаклю создает еще один россиянин: главный художник Вахтанговского театра и двукратный обладатель премии «Золотая маска» Максим Обрезков. Кроме того, в постановочную команду вошли драматург Андрей Щеткин, композитор Павел Акимкин, художник по свету Александр Сиваев. А видеоряд подготовлен инженерной группой театра.

Раньше уральский режиссер, напоминает агентство, ставил в основном балетные спектакли. И задается вопросом: ведь ставить пластический спектакль с драматическими актерами сложнее, чем с профессиональными танцовщиками?

Режиссер полагает, что это «палка о двух концах». Конечно, соглашается он, поставить сложные вещи с балетными артистами проще, они пластичнее. Но, с другой стороны, танцовщик, двигаясь на сцене, не всегда достаточно эмоционален. Особенно это касается современной хореографии. А поскольку режиссер сам в прошлом профессиональный танцовщик, его эта определенная, как он выразился, «безэмоциональность» в балете порой удручает. Поэтому он и стал чаще работать с драматическими актерами. «Забираю привычный для них текст и визуализирую содержание с точки зрения эмоций, тела, жестов, пластики», — уточнил свою увлеченность новым жанром режиссер.

Сегодня белорусы отмечают Радуницу

Уникальный картонный велосипед с квадратными колёсами к концу года изобретут в Министерстве образования?

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

Детские сады Витебска готовятся ко Дню Победы

Аист 4 часа шел Крестным ходом рядом с верующими, преодолев расстояние в 12 километров

Радуница: что можно, а что нельзя

3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко