Заслуженная артистка Надежда Микулич вместе с врачами победила коронавирус. Как это было

Заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич с коронавирусом была в больнице почти месяц. И вот она на своей странице в Facebook сообщила радостную весть: «Попрощалась со своей палатой в 6-й больнице». Микулич благодарит весь медперсонал, который помог ей выздороветь.
«Надеюсь встретиться с ними в концертном зале, — пишет певица. — Я приду к ним не с болью, а с песнями!».
Надежда Микулич — бывшая вокалистка белорусских групп «Чараўніцы» и «Верасы». 67-летняя женщина болела с конца марта. Сначала у неё нашли двустороннюю пневмонию, к которой впоследствии добавился COVID-19. Микулич проходила лечение в 6-й городской клинической больнице столицы.
На понедельник в нашей стране вылечились и были выписаны 1740 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
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