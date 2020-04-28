Заслуженная артистка Надежда Микулич вместе с врачами победила коронавирус. Как это было

Заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич с коронавирусом была в больнице почти месяц. И вот она на своей странице в Facebook сообщила радостную весть: «Попрощалась со своей палатой в 6-й больнице». Микулич благодарит весь медперсонал, который помог ей выздороветь.

«Надеюсь встретиться с ними в концертном зале, — пишет певица. — Я приду к ним не с болью, а с песнями!».

Надежда Микулич — бывшая вокалистка белорусских групп «Чараўніцы» и «Верасы». 67-летняя женщина болела с конца марта. Сначала у неё нашли двустороннюю пневмонию, к которой впоследствии добавился COVID-19. Микулич проходила лечение в 6-й городской клинической больнице столицы.

На понедельник в нашей стране вылечились и были выписаны 1740 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Сегодня белорусы отмечают Радуницу

Уникальный картонный велосипед с квадратными колёсами к концу года изобретут в Министерстве образования?

Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом

Детские сады Витебска готовятся ко Дню Победы

3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко

Аист 4 часа шел Крестным ходом рядом с верующими, преодолев расстояние в 12 километров

Радуница: что можно, а что нельзя