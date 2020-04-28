Какие меры противодействия COVID-19 применяют в объектах торговли Витебской области

Насыщению торговой сети необходимыми товарами и соблюдению мер профилактики респираторных инфекций в регионах Витебской области уделяют особое внимание.

Здоровье дороже всего

С конца марта приостановлена работа центрального рынка Глубокского райпо. По словам начальника отдела экономики райисполкома Инны Голуб, решение о закрытии принято созданным при райисполкоме штабом по предупреждению завоза, распространения коронавирусной инфекции и обусловлено необходимостью не допустить скопления людей. Это мера вынужденная, при стабилизации эпидемиологической обстановки ограничение будет отменено. Ужесточились требования к деятельности и других торговых точек, пишут «Витебские вести».

– Ежедневно санэпидемиологи, сотрудники отдела экономики посещают магазины, проверяют соблюдение предписанных защитных мер, – отмечает Инна Валерьевна.

В первую очередь речь идет о средствах защиты для продавцов, которые контактируют с большим количеством людей. Важно наличие масок, одноразовых перчаток, дезрастворов для обработки рук. Еще одно предписание – соблюдение дистанции покупателями. В торговых точках на видных местах таблички с напоминанием об этом, разметка на полу.

– Не думаю, что эти ограничения могут вызвать дискомфорт, огорчить покупателей. Наоборот, они видят, что мы хотим максимально правильно организовать работу в сложившихся условиях, – говорит заведующая магазином «Домовой» ЧУП «Волынец и К» Кристина Янукович. – В соответствии с требованиями упаковали сухофрукты, орехи, продаваемые на развес. Раньше покупатели сами насыпали их в пакет, сейчас за них это делают продавцы.

Завоевать доверие потребителей непросто, а потерять его можно в одночасье. Это прекрасно знают индивидуальные предприниматели и хозяева частных предприятий, поэтому стараются сделать все возможное, чтобы посетитель смог найти на прилавках необходимые товары, а в магазине было комфортно, безопасно.

– Покупатели нам доверяют, – отмечает начальник Глубокского участка Докшицкого филиала Витебского областного потребительского общества Лариса Вертинская. – У нас три магазина в городе, 21 – в сельской местности, есть девять автомагазинов. Требования для всех продавцов жесткие. Потребительский спрос в последнее время особо не изменился, а вот покупателей стало гораздо больше на селе. Дело в том, что раньше люди спешили в город за покупками, а теперь предпочтение отдают автолавке. Многие товары привозим под заказ. Также продаем маски, дезсредства. Продавцы обеспечены средствами защиты, регулярно проводится санобработка транспорта.

Спрос рождает предложение

По словам начальника отдела торговли и услуг Новополоцкого горисполкома Людмилы Свинцицкой, местные субъекты хозяйствования оперативно отреагировали на рекомендации и предписания эпидемиологов, контролирующих служб, приняли необходимые меры. Обследовано около тысячи объектов торговли и услуг. В первую очередь специалисты провели мониторинг мест массового посещения. Не осталось без внимания поведение покупателей и клиентов.

Наблюдения показывают, что большинство новополочан с пониманием относятся к обстановке, вызванной ростом респираторных заболеваний. О необходимости придерживаться принципов социального дистанцирования напоминает специальная разметка у касс. Маски теперь можно купить не только в аптеках. Они реализуются в киосках «Белсоюзпечати», строительных и ювелирных магазинах, государственных и частных торговых точках. В ответ на растущие потребности в Новополоцке налажено массовое производство средств защиты. В среднем около 10 тысяч масок, повязок для лица ежедневно шьют ООО «ЛюбаваЛЮКС», ОАО «Новополоцкбыт», ЧТПУП «Вершиловские», ООО «ЦМ-Групп», отметила начальник управления экономики горисполкома Оксана Казак.

– Производим защитные маски из хлопка для взрослых, детей и дошкольников, – рассказывает директор «ЛюбаваЛЮКС» Вячеслав Малиновский. – В рамках спонсорской помощи 5% этой продукции направили в учреждения здравоохранения Новополоцка и Полоцка, работникам бюджетных организаций, правоохранительных органов. Поступают заявки из других регионов, но в первую очередь мы нацелены закрыть потребности жителей Новополоцка.

Уменьшилось ли число покупателей? За ответом на этот вопрос обратилась к заведующей магазином №1 ОАО «Веста» в Новополоцке Евгении Лесниченко.

– Есть небольшое снижение посещаемости, – отвечает Евгения Степановна, – но в целом продажи выросли. Обслуживаем около 5 тысяч покупателей ежедневно, немало среди них пожилых людей. С ажиотажным спросом на какие-либо товары не столкнулись. Весь товар представлен в ассортименте, включая средства для дезинфекции рук, уборки. В наличии маски по доступной цене. Принимаем все меры, чтобы защитить покупателей и персонал от респираторных инфекций. Посетители магазина могут вымыть руки, обработать дезсредством. Продукция упакована, расфасована, нареканий нет.

К профилактике —с ответственностью

В торговых объектах Оршанского района приняты все меры по профилактике, снижению распространения COVID-19 и острых респираторных инфекций. Это касается как крупных сетевых супермаркетов, так и мелких торговых точек.

– Желтыми клейкими лентами мы обозначили расстояние 1,5 метра, разделяющее покупателей у касс, – говорит продавец одного из самых крупных «Еврооптов» в Орше Оксана Бельская. – Но до сих пор встречаются такие люди, которые игнорируют дистанцию. Тогда мы делаем замечание, просим соблюдать меры предосторожности.

В каждом объекте торговли имеются дезсредства при входе в магазин, в зонах касс и размещения корзин. Продавцы, кассиры, администраторы работают в масках и перчатках.

– Все предприятия торговли регулярно проводят обработку касс, прилавков, полок, зон касс и корзин, – рассказывает начальник отдела торговли и услуг райисполкома Ирина Мартинович. – Везде применяется принцип социальногодистанцирования. Это же касается и объектов общепита – столики расставлены не ближе, чем 1,5 метра друг от друга, посетителей рассаживают в разные места. Залы, столики, барные стойки – регулярно обрабатываются. В полной мере заведения обеспечены антисептиками для рук. Персонал – в масках и перчатках.

Сокращено время работы дискотек, ночных клубов, боулинга, бильярдных до 23.00. Несколько частных кафе города поддерживают медработников Орши и Барани горячими обедами.

– Нельзя проводить заказные мероприятия в столовых промышленных предприятий, учреждений образования. Перенесены все мероприятия в торгово-развлекательных и торговых центрах, магазинах для детей, групповые презентации, дегустации, рекламные акции, – констатирует Ирина Мартинович.

Начальник отдела торговли и услуг отметила, что в настоящее время потребительский рынок района стабилен. Все магазины имеют достаточные запасы продукции, полный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

Чтобы проконтролировать, как проводятся все профилактические мероприятия, ежедневно выезжают с мониторингом по торговым объектам и точкам общепита сотрудники Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Минимизировать риски

В торговой сети региона, как пояснила начальник отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома Юлия Хохлова, запас социально значимых товаров имеется в достаточном количестве, проблемных вопросов с поставщиками нет, заявки выполняют в полном объеме и своевременно. Если месяц назад некоторые продукты жители стремились закупить впрок, то сейчас ситуация стабилизировалась, спрос нормализовался. Внимание всех субъектов хозяйствования различной формы собственности обращено на расширение ассортимента продукции предприятий Витебского концерна «Мясо-молочные продукты».

Ряд непродовольственных магазинов в связи со снижением покупательской активности сократили режим работы на 1 – 2 часа, отдельные приняли решение о временном закрытии.

Повышенное внимание, как отметила Юлия Хохлова, уделяется обеспечению сельских торговых объектов продуктами питания и защитными масками. Проработан вопрос с Ушачским филиалом Витебского облпотребобщества по доставке продуктов питания товаров первой необходимости пожилым гражданам. Доставка производится автомагазинами в населенные пункты, в том числе по дополнительным заявкам.

Специалисты райисполкома постоянно контролируют соблюдение мер безопасности. Проверки показывают, что в объектах торговли выдерживается масочный режим, имеются антисептики, персонал работает в перчатках, есть разметка дистанции в очереди, транслируются соответствующие объявления для покупателей. Продукция в залах самообслуживания представлена в потребительской упаковке либо расфасована работниками торговых объектов.

Торговая сеть Green инициирует благотворительные акции. Так, для медиков по 30 апреля действует эксклюзивная скидка – 20% на весь чек. Организован флешмоб с призывом совершать покупки с соблюдением правил безопасности, фиксировать этот процесс на фото и выкладывать их в Instagram. Хорошее начинание появилось в магазине ООО «ОМА», где работает «мобильная касса», когда заказ товаров производится через интернет, а доставка – транспортом магазина до дома заказчика.

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