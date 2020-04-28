3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко

Более 1300 человек подписали петицию об отставке министра образования Игоря Карпенко всего за два дня, сообщает Еврорадио. За последние сутки добавилось более 1000 подписей. Всего за отставку министра выступило почти 3000 человек.

Обращение было составлено председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым. Оно будет направлено в Администрацию президента.

В петиции говорится, что Карпенко не справился с ситуацией, возникшей в результате пандемии коронавируса:

— не смог организовать дистанционное обучение школьников и студентов;

— не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей путем отмены или переноса занятий;

— нагрузка на учителей из-за политики Министерства образования выросла вдвое, поскольку им приходится заниматься и с учениками в классах, и дистанционно. При этом зарплаты учителей остались на прежнем уровне;

— Минобразования не имеет четкой позиции относительно организации образовательного процесса;

— сообщается, будто Минобразования не проверило технические возможности учащихся и студентов для внедрения дистанционного обучения и не организовало выдачу необходимого оборудования нуждающимся (планшеты). Также не было попыток обеспечить бесплатный интернет для учителей, преподавателей и студентов при дистанционном обучении.

Кстати, это третья петиция об отставке Карпенко с поста министра образования. В 2018 году аналогичную петицию подписали 845 человек, в 2019 году — 307.

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