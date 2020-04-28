Сегодня белорусы отмечают Радуницу

Во вторник после пасхальной седьмицы православная церковь на землях восточных славян отмечает Радуницу — день поминовения усопших.
В этом году праздник припадает на 28 апреля.
Церковь призывает верующих не столько скорбеть, сколько радоваться за ушедших родственников. Настоятельно рекомендуется не посещать в этом году кладбища в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
На Радуницу существую некоторые запреты, установленные церковью:
- ругаться и сквернословить;
- убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);
- объедаться и напиваться (скромной должна быть поминальная трапеза, без алкоголя);
- есть на кладбище (поминальный стол принято накрывать дома после прихода с кладбища);
- курить.
Запрещено оставлять на могилах еду, рюмки с водкой. Еда привлекает на могилы зверей и птиц, а также колдырей.
Не рекомендуется возлагать на могилы искусственные цветы, потому что они нарушают экологию.
Радуница: что можно и что нельзя на кладбище
Поминальный стол на Радуницу: накрываем правильно
Какие меры противодействия COVID-19 применяют в объектах торговли Витебской области
В Беларуси снова рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 919 человек за сутки, 12208 заболевших
Уникальный картонный велосипед с квадратными колёсами к концу года изобретут в Министерстве образования?
В Беларуси снова рекордный прирост заболевших COVID-19: плюс 919 человек за сутки, 12208 заболевших
Министерство образования гневно и неуклюже ответило учителям, обратившимся с открытым письмом
3000 человек подписались за отставку министра образования Карпенко
Радуница: что можно, а что нельзя
Детские сады Витебска готовятся ко Дню Победы
Аист 4 часа шел Крестным ходом рядом с верующими, преодолев расстояние в 12 километров
Витебск станет культурной столицей Союзного государства в июле