Сегодня белорусы отмечают Радуницу

Во вторник после пасхальной седьмицы православная церковь на землях восточных славян отмечает Радуницу — день поминовения усопших.

В этом году праздник припадает на 28 апреля.

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Этот день считается Пасхой для усопших. Фото Светланы Васильевой

Церковь призывает верующих не столько скорбеть, сколько радоваться за ушедших родственников. Настоятельно рекомендуется не посещать в этом году кладбища в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

На Радуницу существую некоторые запреты, установленные церковью:

  • ругаться и сквернословить;
  • убирать могилы и красить ограды (это необходимо сделать заранее);
  • объедаться и напиваться (скромной должна быть поминальная трапеза, без алкоголя);
  • есть на кладбище (поминальный стол принято накрывать дома после прихода с кладбища);
  • курить.

Запрещено оставлять на могилах еду, рюмки с водкой. Еда привлекает на могилы зверей и птиц, а также колдырей.

Не рекомендуется возлагать на могилы искусственные цветы, потому что они нарушают экологию.

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