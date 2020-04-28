Уникальный картонный велосипед с квадратными колёсами к концу года изобретут в Министерстве образования?

Единая платформа для дистанционного обучения может быть разработана к концу 2020 года. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

Напомним, Игорь Карпенко находится у руля министерства образования с 2016 года. Вопреки своему желанию, теперь ему придется, наконец, заняться разработкой системы онлайн-образования. Но готов ли он выходить на старт этого марафона?

«Создав эту платформу, взяв лучшие наработки, которые есть в школах, конкретных учреждениях образования, плюс специально подготовив те или иные методические наработки, — думаю, что к концу года мы эту работу завершим. И эта платформа начнет действовать в Республике Беларусь», — сказал Игорь Карпенко.

Похоже, министр не видит особой ценности в создаваемом ИТ-продукте для дистанционного образования. Он акцентировал внимание на том, что если у ребенка нет желания учиться в классе, то вряд ли оно появится и на расстоянии. Почему у ребенка может не быть интереса к обучению министр не задумывается.

Перефразируя эту фразу, если у министра нет желания создавать платформу дистанционного обучения и выполнять свои прямые обязанности по решению системных проблем образования, то вряд ли такое желание возникнет. Поэтому не стоит ждать этом месте результата. Причина: в системе давно действует принцип обратного естественного отбора, когда от наиболее способных руководителей избавляются.

Создать вменяемую ИТ-платформу замшелым министерским тёткам вряд ли под силу. А вот изобрести картонный велосипед с квадратными колесами — это пожалуйста. Для этого наймут тех гавриков, которые сегодня пишут школьные учебники. Получится, естественно, шедевр в духе письма из Простоквашино.

При изобретении велосипеда из подручных средств силами несовершенных умов нередко возникает одна проблема — получаются велосипеды из картона с квадратными колесами.

Есть опасение, что сверху смотрящие даже не заметят что инновационный велосипед не едет. Вскоре чудное изобретение станет раритетом и тогда с ним начнут носиться как с писанной торбой, показывая на каждом углу. Только заработает ли от этого картонное чудо?

Практическая ценность создаваемой министерством платформы вызывает большие сомнения у самого Игоря Карпенко.

«Мы даже по студентам сегодня наблюдаем, вот я вчера был в Гродненском университете. Есть студенты, которые 2-3 часа проводят на этой дистанционной платформе. А есть студенты, которые зашли на 15 минут, и всё. Поэтому я еще раз говорю: сегодня дистанционное обучение — это не панацея. Это лишь дополнительные возможности для развития системы образования», — добавил министр.

Таким образом, принужденный к роли главного инициатора проекта разработки платформы для системы образования не верит в возможность достижения целей проекта. Да… с таким настроением серьезные дела не делаются.

Напомним, Министерство образования планировало организовать дистанционное обучение на платформе Moodle, но, по неофициальной версии, сайт не выдержал наплыва желающих зарегистрироваться. Теперь учителя по всей Беларуси проводят дистанционное обучение со школьниками через мессенджеры и социальные сети, что является абсолютной дикостью. Это никак нельзя назвать системным образованием.

Коммунистический ум чиновника не может понять, что система онлайн-обучения нужна стране как воздух. Во всем мире происходит глубокая трансформация образования, оно переходит в онлайн. Причем эта тенденция победила задолго до пандемии. Ведущие мировые учреждения образования имеют всю инфраструктуру для дистанционного образования. Поступление много-много лет происходит, как правило, дистанционно. По своему желанию студент может обучаться дистанционно, через интернет-платформу. Только в Беларуси такой опции нет. При этом министре, видимо, и не будет.

Хорошая новость в том, что даже очень высокопоставленный ретроград не может остановить прогресс. Он может его замедлить только в своей «песочнице». К несчастью для таких людей мир велик, а их «песочница» уменьшается в размерах. Нужно чтобы кто-то сообщил министру, что сегодня можно учиться в любой стране дистанционно. Именно онлайн-образование окончательно убьет белорусскую систему «штамповки» кадров, которые неконкурентоспособны на мировом уровне. Много вы знаете выпускиников БНТУ, ставших всемирно признанными архитекторами? Почему-то вместо архитекторов там «клепают» стройбанов, готовых работать за еду и большое человеческое спасибо. А встречали ли вы белорусов среди топ-менеджмента глобальных корпораций? Таких нет. Все успешные белорусы создали себя сами. Многие бизнесмены, в том числе возрастные, учатся в зарубежных вузах, чтобы взять те знания, которые им не мог дать белорусский «профессор бизнеса».

Разговоры о необходимости платформы дистанционного обучения в Беларуси начались лишь после того, как стало понятно, что заставить родителей водить своих детей в школу сейчас, в период резкого роста заболеваемости COVID-19, не получится. Попытки заставить всех ходить строем не так хорошо работают. Опять же, из-за «проклятого» интернета родители общаются, анализируют и сопоставляют данные, и приходят в выводам. Более того, они имеют наглость вести себя не так, как им указано. По разным оценкам от 30 до 90 процентов родителей не водят детей в школы. Пожалуй, это первый в истории Беларуси молчаливый бойкот решений властей. Так неужели власти решат сломить волю народа, вместо того чтобы заменить одного чиновника, явно занимающего не свое место?

К самой системе образования у общества давно назрели большие вопросы. Система неадекватна времени. Процессы и содержание образования бесконечно устарели. Если умножить это на непринятие изменений и технологическую отсталость, то получится, в лучшем случае, просто ноль.

Перестаньте тянуть белорусскую систему образования в прошлое и она рванёт в будущее!

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