В Городокском районе открыли новый пожарный аварийно-спасательный пост

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко принял участие в благоустройстве и торжественном открытии пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Городокского районного отдела по ЧС в агрогородке Бычиха во время республиканского субботника.

Открывшийся современный объект стал подарком пожарным-спасателям и жителям населенного пункта. Ранее на месте этого нового здания и благоустроенной территории был пустырь, но в апреле 2019 года было принято решение о строительстве за счет средств фонда МЧС пожарного аварийно-спасательного поста, отвечающего всем современным требованиям.

Красную ленточку на объекте перерезали Владимир Ващенко, председатель Городокского райисполкома Петр Коробач и председатель Бычихинского сельисполкома Антонина Колца.

Владимир Александрович отметил:

– Мне приятно вносить вклад в благоустройство и развитие Бычихи, где прошли мои детские и школьные годы, заботиться о своей малой родине. Поэтому каждый республиканский субботник по сложившейся доброй традиции провожу здесь, среди людей, которые меня знают и помнят.

Символический ключ от здания министр по ЧС передал начальнику Городокского РОЧС Вячеславу Савицкому, пожелав пожарным-спасателям сухих рукавов.

Объект представляет собой одноэтажное здание, которое включает административную часть и гараж для аварийно-спасательной техники. Подразделение будет обслуживать 8 человек личного состава. На территории поста для жителей населенного пункта располагаются спортивная площадка «Воркаут», волейбольная площадка, а также кованные скамеечки для отдыха у фонтана, который зажурчал в день открытия здания.

Во время республиканского субботника Владимир Ващенко, работники и руководство Витебского областного управления МЧС, Городокского РОЧС, председатель Городокского райисполкома Петр Коробач провели благоустройство территории поста – уложили резиновое покрытие на площадке для игровых видов спорта, высадили туи, подготовили площадку «Воркаут», уложили тротуарную плитку и установили беседку в стиле МЧС.

В дальнейшем возле поста планируют оборудовать парк отдыха, включающий дендрарием, беседки для отдыха местных жителей и экспозицию в виде уличных фонарей с пожарными атрибутами.

Владимир Александрович выполнил и миссию награждения. Указом Президента Республики Беларусь за образцовое выполнение служебных обязанностей был награжден медалью «За безупречную службу» прапорщик внутренней службы Городокского РОЧС Роман Симоненко», приказом министра по ЧС за значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности Городокского района были награждены Петр Коробач и Антонина Колца. Антонина Борисовна отметила, что это уже пятый объект, который открывают в населенном пункте во время республиканских субботников, например, ранее были обустроены и детская площадка, и зал для торжественных церемоний, где уже проводят регистрации браков.

Благословение пожарные-спасатели нового пожарного аварийно-спасательного поста получили от настоятеля храма Святого апостола Андрея Первозванного в Городке протоиерея Александра Кононовича, который во время построения освятил здание и аварийно-спасательную технику.

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