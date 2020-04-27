IT-специалисты из Орши модернизировали модель защитного щитка на лазерной резке

Оршанские айтишники модернизировали модель защитного щитка на лазерной резке, предоставленную Парком высоких технологий.

Специалисты оршанской IT-академии «КомпАС» и Центра технического творчества под руководством управления по образованию Оршанского райисполкома ежедневно изготавливают 100 защитных изделий, пишут «Витебские вести».

– На сборку одного экземпляра необходимо всего 10 – 15 минут, – говорит начальник управления по образованию Оршанского райисполкома Андрей Загурский. – До этого щиток изготавливали порядка двух часов. Вся работа ведется в рамках поручений районного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции.

С закупкой материалов для щитков помогают на благотворительных началах неравнодушные оршанцы.

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