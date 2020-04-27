Крутой пояснил, зачем в указе о поддержке экономики карательные меры

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой рассказал журналистам, почему трем высокопоставленным чиновникам разрешили закрывать магазины на 90 дней. Эта норма закреплена в свежеиспеченном указе «О поддержке экономики» в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, документ позволяет трем ведомствам — МАРТ, Госстандарту и Минздраву — назначать внеплановые проверки как ИП, так и юрлиц. В случае выявленных нарушений руководители этих госорганов могут приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания на срок до 90 дней.

— Эта мера временная и нацелена на безответственный бизнес. Не думаю, что мера будет широко использоваться. Это будут какие-то точечные случаи, — считает Крутой. — Недавно на рынке масок, дезинфицирующих средств цены взвинчивались в разы. Понятно, что был ажиотажный спрос. Но почему одни субъекты хозяйствования могут выдерживать параметры, которые были установлены постановлением правительства, а другие — нет. Впрочем, таких безответственных предпринимателей у нас не более 10%.

Дмитрий Крутой напомнил, что недавно правительство в полтора раза увеличило количество социально значимых товаров, на которые введено государственное регулирование цен. «Сегодня ценовая ситуация стабилизировалась, пишет TUT.by. Каких-то всплесков мы не видим», — сказал первый вице-премьер. В случае «неадекватного поведения» предпринимателей, которое «будет вызывать обоснованное в нынешней ситуации возмущение наших граждан», применят соответствующие меры воздействия.

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