Как пандемия COVID-19 повлияла на работу скорой помощи, рассказала фельдшер из Орши Светлана Никулина

Коронавирус проверяет всех нас на прочность. Сотни медиков в полной боевой готовности оперативно реагируют на звонки на знакомый каждому номер 103…

Среди других на передовой – фельдшер станции скорой и неотложной медицинской помощи Оршанской центральной поликлиники Светлана Никулина, пишут «Витебские вести». Времени на семью и отдых у нее теперь нет, но героиней себя не считает.

– Я медработник, и этим все сказано, – подчеркивает Светлана Владимировна. – Трудимся в штатном режиме, но, как и всегда, в повышенной готовности.

Респиратор, защитные очки, защитный биобокс — и фельдшер уже в машине. Здесь есть все необходимое: укладка с медикаментами, ЭКГ, ИВЛ, кислородный ингалятор… После каждой перевозки заболевшего с подтвержденным диагнозом COVID-19 или пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию все машины скорой помощи приезжают в инфекционное отделение города Барань. Бригад в Оршанском районе работает 12.

– Диспетчеры стараются подробно опрашивать звонящих о симптомах, если нужно – переадресовывают вызов врачу, – рассказывает Светлана Никулина. – Потому что бывают случаи, когда человек говорит: «На меня чихнули, и у меня затрудненное дыхание, одышка. Приезжайте срочно». К слову, одышка свойственна людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при нагрузках, волнении и т. д. Мы спрашиваем: есть ли температура, были ли контакты с больными 1 – 2-го уровней, и т. д.

Светлана Владимировна отмечает, что у людей паники нет. Просто настороженность.

– И это нормально, – рассуждает фельдшер. – Плохо, когда люди пересылают другу другу сообщения якобы от знакомых врачей. Плохо, когда люди впадают в панику! А в нынешней ситуации главное – соблюдение норм гигиены. Такие мелочи, как лишний раз помыть руки, лишний раз прикрыть рот, когда кашляешь, лишний раз отказаться от посещения общественного места, не требуют больших усилий. Иными словами, нужно заботиться о себе и об окружающих.

На любой другой вызов Светлана Никулина также едет в маске, перчатках, шапочке, защитном экране, халате. И людям всегда разъясняет меры профилактики. Что касается боязни за собственное здоровье, то Светлана говорит так:

– У костюмов защита стопроцентная, заболеть можно скорее где-то вне работы, чем при таких мерах предосторожности.

Пандемия повлияла на привычный уклад жизни — и медики, конечно, ощущают это на себе.

– Как только в стране был зарегистрирован первый случай инфицирования новым коронавирусом, для всех врачей были составлены подробные рекомендации: транспортировка, анкеты для сбора эпиданамнеза, меры безопасности и по недопущению распространения инфекции, – отметил главный врач Оршанской центральной поликлиники Алексей Короткий.

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