Соревнования по метанию ядра, которые пройдут в Витебске и Бресте, будут транслироваться по всему миру

Соревнования в толкании ядра запланированы в Беларуси на 30 апреля, их онлайн-трансляция начнется в 18.00, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики, пишет БелТА.

«Складывающаяся ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повлияла не только на календарь, но и на тренировочный процесс во многих странах. У белорусских легкоатлетов есть возможность продолжать свою подготовку и, конечно, они ее не упускают. 30 апреля в 18.00 состоятся первые в нашей стране официальные соревнования по толканию ядра в режиме онлайн», — отметили в пресс-службе.

Состязания будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра Беларуси в разных возрастных категориях. У каждого из участников есть право на выполнение шести попыток, по итогам которых будет определен победитель в каждой из пар.

Пройдут соревнования в местах тренировок легкоатлетов — в Витебске и Бресте. За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

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