Крутой обещает поддержать экономику на Br5-6 млрд

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой в вечернем эфире белорусского телевидения пообещал поддержку экономики в размере Br5-6 млрд.

«Власти подготовили новые два пакета поддержки экономики и социальной сферы. В общей сложности на эти меры может уйти от 5 до 6 млрд. рублей», — сообщил Крутой.

Однако финансовая поддержка будет безденежной. Также как и подписанном ранее указе №143 от 24 апреля, финансовая поддержка не предусмотрена.

Еще 23 апреля Александр Лукашенко ёмко объяснил суть государственных мер поддержки экономики: «Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет: где это взять?» , — сказал Президент. «Никто не даст — это похоронить деньги», — повторил Александр Лукашенко 26 апреля. Аналогичным было его послание, адресованное владельцам кафе и ресторанов, которые первыми ощутили кризис. «Вот скидки ни на что не будет. Ни на что. В очереди не выстраиваются пускай, пусть не ждут, что мы рестораны будем поддерживать«, — обнадежил бизнес он.

Дмитрий Крутой оказался более щедр к бизнесу. Он не мешая пообещал выделить на поддержку экономики немыслимые Br5-6 млрд.

Правда, он уточнил, что прямой раздачи денег не будет. «Все наши меры, кроме прямой поддержки медицины и граждан, имеют косвенный характер», — уточнил Крутой.

Если с прямой помощью все понятно: ее не будет. То что касается косвенной помощи, то тут надо присмотреться внимательнее в чем подвох.

Одной из анонсированных мер помощи, была традиционно названа социальная поддержка.

«Если компании вынужденно находятся в простое, либо работники трудятся в режиме неполной занятости по инициативе нанимателя, они получат доплату до уровня минимальной заработной платы. Это примерно 100-150 рублей на каждого работника«, — пояснил первый вице-премьер.

Скорее всего эти деньги распределят по госпредприятиям. Бизнес просто не сможет доказать свое право на помощь, да и проходить все круги он не имеет возможности. Проще и дешевле закрыть бизнес, чем добиваться и ждать милости от чиновников. В Беларуси до сих пор не было практики системной поддержки бизнеса, не появится она и сейчас, когда ресурсов мало, как никогда. Зато была практика дотирования убыточных и бесперспективных госпредприятий, колхозов. Еще свежа история с разграблением и уничтожением АПК в Витебской области. Тогда на совещании 22 ноября 2019 г. по вопросам развития агропромышленного комплекса области Александр Лукашенко задавал сложные вопросы. Вот 7 цитат с исторического совещания Лукашенко в Витебске, где среди прочего Лукашенко потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области. На совещании спорили так, что «в коридоре было слышно». А уже спустя 3 месяца, 25 февраля 2020 г.,был принят указ, определяющий порядок формирования крупного агропромышленного объединения. Про возврат долгов забыли. Снова заговорили о дополнительном финансировании деятельности холдинга на сумму 480 млн руб, о зарплатах для руководителей до $3000.

Теперь под видом поддержки экономики с деньгами могут поступить примерно также. Хорошая новость в том, что на смену одним украденным деньгам всегда приходят другие. Однако плохая новость в том, что деньги снова растворятся и «простым смертным» подержать их в руках вряд ли получится.

Дмитрий Крутой сообщил что, планируется усилить поддержку безработных граждан, которые во втором квартале лишились работы, и стимулировать их регистрироваться на бирже труда.

«Сейчас минимальное пособие по безработице составляет 27 рублей. Правительство предлагает увеличить его до бюджета прожиточного минимума (246,78 рублей). Если в течение трех месяцев человек будет находиться на учете как безработный, то будет получать это повышенное пособие и дважды (по законодательству) — предложение о трудоустройстве», — рассказал Крутой.

Звучит красиво, но если говорить не так витиевато, то если безработный дважды откажется от предложенной работы, то «тучное» пособие ему не светит.

Что касается государственной адресной социальной поддержки, то эта история более правдоподобная. Доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума, что составляет около 50-55 рублей на одного человека. Однако не уточняется, это коснется всех семей или только малоимущих.

Еще к мерам прямой поддержки можно отнести выросшие расходы на здравоохранение. Вопреки политике истощения медицины, ныне решено поддержать медиков. Это стало возможным из-за коронавируса. Как сообщил первый вице-премьер, свыше 800 млн рублей будет направлено на закупку оборудования, тест-систем, защитных средств и прочего.

Закупки медучреждений в какой-то мере поддержат предприятия легкой промышленности.

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