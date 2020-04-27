Полоцкая горбольница №1 стала «инфекционкой» для больных коронавирусом

Полоцкая городская больница №1 теперь работает в режиме инфекционного отделения для больных COVID-19.

По состоянию на 24 апреля в Полоцком районе коронавирус диагностирован у 22 пациентов. Находятся на лечении 58 пациентов с пневмонией, в том числе 9 детей. У четырех пациентов с воспалением легких переносят болезнь в тяжелой форме. Они подключены к ИВЛ. Такую информацию озвучил главный врач Полоцкой центральной городской больницы Александр Стома на телеканале «Саммит+ТВ».

— Медикаменты на сегодня для лечения коронавирусной инфекции и осложнений у нас имеются в достаточном количестве. Это результат совместной работы с Управлением здравоохранения и Министерством здравоохранения, — рассказал Александр Стома. — Часть пациентов уже выздоровели и сняты с учета, часть пациентов проходит лечение в Новополоцком инфекционном отделении.

Главврач сообщил, что городская больница №1 стала инфекционной.

«Но со вчерашнего дня у нас «железнодорожная», городская больница №1 работает в режиме инфекционного отделения для пациентов с коронавирусной инфекцией, так как по сути мы каждого пациента, который поступает с диагнозом «пневмония», мы рассматриваем как потенциального носителя коронавирусной инфекции». Главврач рассказал о помощи, которую оказывают медикам Полоцка. Так, полоцкие пограничники передали больнице сертификат на 13 тысяч рублей, отреагировали практически все организации и предприятия Полоцка и Новополоцка, частные лица. Многие перечислили деньги инкогнито».

Напомним, что ранее в Новополоцке стало известно о смертельных случаях у пациентов, хронические заболевания у которых были осложнены наличием коронавируса. Кроме того, в городе заболели 13 медработников.

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