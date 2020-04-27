В Минобре рассказали, будут ли продлевать учебный год, смещать сроки ЦТ и вступительной кампании

Власти не будут переносить окончание учебного года в школах, он завершится 30 мая, как и планировалось. Об этом сообщал министр образования Беларуси Игорь Карпенко, сообщает телеканал «Беларусь 1». Он отметил, что могут быть смещены сроки вступительной кампании, но решение еще не принято.



— Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — сообщил Игорь Карпенко. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается.

Министр Карпенко сообщил, что касается выпускных экзаменов и централизованного тестирования в условиях эпидемии COVID-19, форму их проведения не планируется менять. Пока непонятно в каком формате будут проходить выпускные вечера. Это станет известно ориентировочно к концу мая.

Также заявлено, что к концу 2020 года планируется завершить создание единой образовательной платформы для школьников, которая даст возможность учиться дистанционно.



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