Витебск станет культурной столицей Союзного государства в июле

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» ждет тысячи гостей невзирая на эпидемии и кризисы.

Билеты активно продаются. Лидеры продаж — шоу #Цветнастроения Филиппа Киркорова, концерт Валерия Меладзе, который споет с Альбиной Джанабаевой и группой «ВИА Гра», сольники Лолиты и Кристины Орбакайте и сборный концерт «Золотой хит».

Самый яркий аккорд фестиваля — открытие форума. На сцене летнего амфитеатра выступят зарубежные и российские звезды: Елена Ваенга, Александр Буйнов, Митя Фомин, Алексей Гросс, ансамбли «Песняры» и Litesound. Самые дешевые билеты — 1,5 тысячи российских рублей, самые дорогие — в четыре раза больше.

В этом году организаторы провели необычный эксперимент и устроили опрос в соцсетях, мол, кого из звезд привезти в Беларусь. Ответы удивили.

— Многие хотели, чтобы приехала Мадонна, — с улыбкой рассказывает директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий. — Но она не приедет! Билеты на концерт звезды не продать по демократичной цене. Стараемся, чтобы наши цены выгодно отличались от дорогих коммерческих предложений, и заинтересованы в максимальной заполненности залов на концертах.

Порадует и День Союзного государства, который в этом году пройдет 17 июля. Насыщенный, по традиции он начнется в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево». А вечером с программой «Живая музыка кино» выступит оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением харизматичного дирижера Сергея Жилина. Вместе с музыкантами на сцену Летнего амфитеатра выйдут белорусские и российские исполнители, а также участники и победители мегапопулярных телевизионных проектов «Голос» и «Голос. Дети», пишет «Союзное вече».

В перерывах между концертами белорусских и российских звезд, выступлениями хоров и оркестров, театральными показами и различными шоу организаторы призывают найти время для пеших прогулок по улочкам древнего города. Узнать больше о самых интересных и «фотогеничных» местах помогут специальные QR-коды в виде василька. Цветок, символ фестиваля, разместили на ратуше, музеях и других достопримечательностях. Наводите телефон на QR-код, и весь Витебск как на ладони.

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