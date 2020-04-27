Резкий рост заболеваемости коронавирусом на Глубоччине — уже 24 человека

На 26 апреля 2020 года в Глубокском районе официально зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает санитарно-эпидемиологическая служба Глубокского района.

Среди них у шести человек пневмония. Все заражённые граждане находятся под присмотром медиков.

Еще 22 апреля мы сообщали, что в Глубокском районе 7 человек проходили лечение от COVID-19. Таки образом, всего за несколько дней количество пациентов возросло более чем в 3 раза.

Сообщается, что новые случае заражения были выявлены у людей, которые считаются контактами первого уровня, то есть обо всех этих людях специалистам санитарно-эпидемиологической службы было заранее известно, пишет «Веснік Глыбоччыны».

Продолжаем следить за ситуацией.

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