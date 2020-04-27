Детские сады Витебска готовятся ко Дню Победы

Детские сады Витебска готовятся к празднованию юбилейного 75-го Дня Победы. Сохранить память о подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом для подрастающего поколения — что может быть важнее?

Сотрудники витебского детского сада №48 создали на территории дошкольного учреждения клумбу в форме яблоневого цветка с национальной символикой.

Фойе украшают тематические иллюстрации, которые воспитанники рисовали вместе с родителями.

В главном холле также размещены стенд и книга «Память» с фотографиями и историями ветеранов Великой Отечественной. Среди предков нынешних воспитанников сада – партизаны, артиллеристы и начальник эвакуационного передвижного госпиталя.

Презентация альбома опубликована на сайте дошкольного учреждения. Там же можно посмотреть художественный фильм «100 шагов», посвященный Великой Отечественной войне.

«9 мая на площади Победы на большом экране будет транслироваться видеоролик-поздравление к 75-летию Великой Победы, который мы готовим совместно с детскими садами №№6 и 85», – поделилась планами заместитель заведующей детского сада Вера Дубовская.

Кстати, творческий порыв вдохновил работников садика на еще одну дизайнерскую находку для своих воспитанников. С недавних пор малышей встречает во дворе полутораметровый заяц из искусственной травы, пишут «Витебские вести».

«Постарались все. Металлический каркас для скульптуры сварил столяр, шаблоны для выкройки сделала кастелянша, сшили зайца воспитатели», – рассказала Вера Дубовская.

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