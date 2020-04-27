Медики будут получать из специального фонда до 5 тыс рублей

Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом 26 апреля в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, сообщает БелТА.

По словам зампреда ФПБ, было принято решение, что из фонда медики будут получать от Br600 до Br5 тыс. Это касается не только врачей, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и среднего медперсонала, водителей скорой помощи и других.

«Кто уходит на больничный из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать Br600 из этого фонда», — привела пример Елена Манкевич.

Выплаты уже начались, сообщила Елена Манкевич.

«Порядка Br15 тыс. уже выплачено из этого фонда. На сегодняшний день там саккумулировано Br520 тыс.», — рассказала зампред ФПБ.

Помощь медикам будут оказывать и профсоюзные организации здравоохранения. Они направят около Br200 тем медикам, которые будут находиться на больничном до 21 дня и тем, кто перенесет коронавирус в более легкой форме.

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