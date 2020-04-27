Медики будут получать из специального фонда до 5 тыс рублей

Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс. Об этом 26 апреля в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, сообщает БелТА.

Медики будут получать из специального фонда до 5 тыс рублей

Фото TUT.by

По словам зампреда ФПБ, было принято решение, что из фонда медики будут получать от Br600 до Br5 тыс. Это касается не только врачей, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и среднего медперсонала, водителей скорой помощи и других.

«Кто уходит на больничный из-за того, что он заразился коронавирусом, выполняя свои профессиональные обязанности, будет получать Br600 из этого фонда», — привела пример Елена Манкевич.

Выплаты уже начались, сообщила Елена Манкевич.

«Порядка Br15 тыс. уже выплачено из этого фонда. На сегодняшний день там саккумулировано Br520 тыс.», — рассказала зампред ФПБ.

Помощь медикам будут оказывать и профсоюзные организации здравоохранения. Они направят около Br200 тем медикам, которые будут находиться на больничном до 21 дня и тем, кто перенесет коронавирус в более легкой форме.

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