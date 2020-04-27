Студентка из Витебска незаконно использовала кредитку бывшего парня для оплаты поездок в такси

Доверие к людям – это, конечно, хорошо, но не всегда оправдано. Такой опыт почерпнул из мимолетного романа витебский студент, ставший жертвой собственной беспечности.

С Мариной Артем познакомился случайно: сидели за одним столиком в переполненном университетском буфете, обменялись шутками, а потом и номерами телефонов. Девушка показалась молодому человеку веселой, добродушной, разносторонней. После нескольких встреч он пригласил ее к себе в гости.

Марина была еще и неплохой хозяйкой, приготовила вкусный обед и предложила отметить встречу. Артем поддержал идею, но после долгих расспросов, что предпочла бы девушка, решил дать ей свою банковскую карту: «Купи сама».

Студентка отправилась в ближайший магазин, но чужую карту у нее не приняли к оплате. Расстроенная, Марина возвращалась назад, как вдруг ей пришла мысль воспользоваться щедростью нового бойфренда. Она открыла на телефоне приложение одного из витебских такси и привязала карту Артема к своему аккаунту. Ни о чем не подозревающий кавалер забрал карту у вернувшейся девушки и сам пошел в магазин.

Спустя несколько недель пара рассталась. Артем до определенного времени не замечал, что с его карты время от времени списывается по два-три рубля. И так продолжалось бы еще долго, если бы однажды в магазине он не смог рассчитаться за покупки из-за недостаточного количества средств, хотя как раз перед шопингом проверил состояние счета.

Позвонив в банк, Артем выяснил, что неожиданным образом исчезнувшие с карты средства были потрачены на поездку на такси. Причем произошло это как раз в тот момент, когда он выбирал продукты в магазине. Заблокировав счет, молодой человек решил разобраться.

В банке попросил сделать выписку расходов за последние несколько недель и заметил, что небольшие суммы неизменно уходили на оплату услуг авто с шашечками. Артем отправился в милицию. Правоохранители в ходе проверки установили дату, с которой начались незаконные оплаты услуг такси и вычислили, кому принадлежал аккаунт, с которого поступали заказы перевозчику, пишут «Витебские вести».

Когда Марину вызвали в отдел милиции, она и не подозревала, что ее хитрый ход с пользованием чужой картой раскрыт. Во время беседы с оперативниками она отказывалась признавать свою вину.

– Никаких денег я возвращать не буду! – перешла в агрессивное наступление студентка. – Я ни в чем не виновата. Подумаешь, забыла отключить привязку к карте. И вообще, это не я вызывала такси, а моя подруга.

Правоохранители запросили выписку и по ее счету. Оказалось, что в то время, когда девушка беззастенчиво пользовалась чужими средствами для своих нужд, ее личный бюджет вовсе не страдал от истощения, так что поездки ей были очень даже по карману. Также неопровержимым доказательством стало мобильное приложение, установленное на смартфоне Марины, через которое она вызывала такси.

Учитывая небольшую сумму, которая в итоге перекочевала с карты Артема на счет компании-перевозчика, Марине предложили добровольно возместить понесенные по ее вине убытки. Однако и в этот раз девушка отказалась идти на уступки.

За незаконно присвоенные почти 40 рублей Марина понесет уголовную ответственность, и ей может грозить даже лишение свободы. Вот так пресловутая халява, которую студенты обычно призывают в ночь перед зачетом или экзаменом, обернулась крупными неприятностями для любительницы прокатиться за чужой счет.

Комментарий специалиста

Алексей Заблоцкий, старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ОВД администрации Октябрьского района Витебска:

– По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хищение путем использования компьютерной техники»). Студентке могут назначить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на срок до пяти лет. Если бы девушка согласилась добровольно возместить ущерб, суд мог бы это учесть и смягчить наказание.

Памятка для безопасности банковских карт

— Номер карты, имя, фамилию, срок действия и код безопасности сообщать кому бы то ни было категорически запрещается, равно как и передавать малознакомым людям карту даже на короткое время.

— Подключите SMS-уведомления на телефон: так вы будете знать обо всех операциях, проводимых с вашей картой. И если мошенник воспользовался ею, то вы узнаете об этом сразу и сможете заблокировать карту, позвонив в банк.

— Заведите дополнительные карты для оплаты услуг в интернете.

— Если вы забыли или оставили без присмотра карту в людном месте, даже если вернулись за ней через какое-то время, незамедлительно позвоните в контакт-центр и заблокируйте ее. Лучше потом разблокировать или завести новую, чем потерять все имеющиеся на счету средства.

— Не оплачивайте покупки или счета с чужих гаджетов, где пароли и логины могут сохраниться автоматически. В этом случае кто-то может воспользоваться доступными данными и изъять с карты ваши средства.

Будьте бдительны.

* Имена героев истории изменены, все совпадения случайны.

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