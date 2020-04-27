Оршанец лишился свободы и автомобиля из-за пачки сигарет

В сентябре Григорий был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения своего автомобиля марки «Пежо-406»и подвергнут взысканию в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Но уже спустя 2 месяца утром позвонил своему другу и предложил выпить. Около полудня, после выпитых 2 бутылок водки на двоих, друзья уснули. Проснувшись вечером, обвиняемый решил вместе с другом съездить на своем автомобиле за сигаретами в магазин, возле которого он был остановлен сотрудниками ГАИ и доставлен на освидетельствование, по результатам проведения которого в его крови обнаружено 1,7 промилле алкоголя. В судебном заседании Григорий свою вину признал и просил не лишать его свободы.

Как сообщила прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Наталья Левянкова поскольку он совершил данное преступление в период условного неприменения наказания по предыдущему приговору, то суд Оршанского района и Орши назначил ему наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет, пишут «Витьбичи».

Кроме того, принадлежащий обвиняемому автомобиль «Пежо-406», которым он управлял в состоянии алкогольного опьянения, подвергнут специальной конфискации.

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда оставила поданную обвиняемым жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Вот так поездка за сигаретами обернулась лишением свободы и потерей автомобиля.

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