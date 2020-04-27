11289 человек с корнавирусом зарегистрировано в Беларуси

В Беларуси на 27 апреля зарегистрированы 11 289 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщил Минздрав.



За минувшие сутки прирост составил 826 человек. Перед этим максимальный суточный прирост инфицированных COVID-19 был зафиксирован вчера, 26 апреля. За одни сутки прибавилось 873 случая.

По состоянию на 27 апреля, выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с коронавирусом. За прошлые сутки умело три человека.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 153 845 тестов на COVID-19.

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