Новый мотосезон официально открыт в Новополоцке. В этом году байкерам пришлось отказаться от массового представления. Однако традиционный заезд мотоциклистов в сопровождении патрульного автомобиля ГАИ никто не отменял.

Актив обьединения «Мото содружество» во главе с его председателем Юрием Теремцовым встретились с сотрудниками ГАИ Новополоцка и пожелали друг другу успехов.

Сотрудники ГАИ напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Напутствия дал старший инспектор отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД, майор милиции Дмитрий Кулак. За рулём автомобиля сопровождения ДПС ГАИ была госавтоинспектор отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД, старший лейтенант милиции Надежда Касперович, сообщили в ГАИ.

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