Топливо подешевело в Беларуси

В Беларуси снова снизится цена на топливо. Изменение цен произошло на АЗС страны С 26 апреля. Снижение цен происходит в третий раз за этот месяц. Ранее на АЗС Беларуси топливо дешевело 12 и 19 апреля.

По традиции цена топлива уменьшилась на 1 копейку за литр.

Бензин АИ-92-К5-Евро теперь стоит 1,70 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,80 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,02 рубля. В настоящее время цена на дизельное топливо составляет 1,80 рубля, сообщила пресс-служба «Белнефтехима».

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